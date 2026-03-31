Snow Manの佐久間大介が、ROLAND（ローランド）のYouTubeチャンネル『THE ROLAND SHOW』に出演。ふたりはそれぞれのSNSで対談企画のオフショットを公開し、収録後に“2件目”へ行ったことも明かした。 【写真】佐久間大介＆ローランドの2ショット 他（全2投稿）／『BANG!! MAGAZINE』佐久間大介編／【動画】ローランド×佐久間大介の対談動画 ■ローランド「さっくんがこの企画に一番最初に出てくれたの