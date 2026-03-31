フォトグラファー・濱中良竹（「濱」は異字体が正式表記）が自身のInstagramを更新し、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴の撮り下ろしショットを公開した。モノクロとカラーを行き来する幻想的な9枚に、注目が集まっている。 【写真】大森元貴『音楽と人』撮り下ろしショット／表紙ビジュアル ■大森元貴の幻想的な撮り下ろしショット公開 濱中氏はInstagramで、「音楽と人大森元貴」と添えて写真を投稿した。 公開さ