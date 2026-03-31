ユーピーアール [東証Ｓ] が3月31日昼(12:30)に業績修正を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益を従来予想の5億円→8億円(前年同期は3.3億円)に61.6％上方修正し、増益率が48.4％増→2.4倍に拡大し、6期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の10.4億円(前期は7.4億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の