メジャー1年目を迎えているブルージェイズの岡本和真内野手に対して、米メディアが言及。『The Sporting News』は30日（日本時間31日）、「岡本はビシェットとの比較において、すでに一定の評価を得ている」と題し、記事を展開。チームの顔であったボー・ビシェット内野手がメッツへ移籍し、その代役として迎えられた岡本について、穴埋めは果たせそうだと伝えた。 ■「穴埋めを託された存在」 岡本は開