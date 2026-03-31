ロックバンド・アンダーグラフが2004年にリリースした代表曲「ツバサ」が、リバイバルヒットの広がりを見せている。【動画】あの頃の情景が蘇る！アンダーグラフ「ツバサ（Re-recorded）」ミュージックビデオ「ツバサ」は、2004年9月22日にリリースされたメジャーデビューシングル。タイアップなし、愛知県では2枚しかCDが流通していなかったという状況からスタートしたが、有線放送やラジオを通じたリスナーの口コミで注目を