◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日トロント）ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。4回2/3で72球を投げ、2安打2四球4三振1失点で勝敗はつかなかった。「7番・三塁」で先発したブルージェイズの巨人時代の後輩、岡本和真との対決は空振り三振と四球。チームは菅野交代後に打線が爆発し、14―5で今季4戦目にして初勝利を挙