イランとレバノンに対する連帯を示す親イラン武装組織フーシの集会が行われた＝27日、イエメン首都サナア/Mohammed Huwais/AFP/Getty Imagesロンドン（CNN）封鎖されたホルムズ海峡を通航する船舶に積み込まれるはずだった数百万バレルの原油をサウジアラビアが紅海に面するヤンブー港へ振り向け始めたことで、世界はわずかな猶予を得ていた。だが先週末にイエメンの親イラン武装組織フーシが戦争に参戦したことで、世界はその生命