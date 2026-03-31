埼玉県深谷市の国道で31日の朝、トラックが炎上する火事が起きた。中島誠カメラマン：トラックの荷台から激しく炎が見えます。荷台部分から真っ赤な炎が立ち上り消防隊員による消火活動が続けられた。午前7時半過ぎ、深谷市岡部の国道17号の交差点付近で「車両が燃えている」と119番通報があった。荷台には何が積まれていた？警察などによりますと、燃えたのは紙と食品用ラップなどを積んだトラックで、火はおよそ1時間後に消し