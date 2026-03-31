majikoが、4月9日より放送開始となるテレ東系ドラマ『惡の華』のエンディングを担当することを発表した。エンディング曲「クライクライ」は、人の心の内を写した楽曲とのことで、majikoのヒリヒリとした歌声が合わさることで、『惡の華』の世界観を忠実に表現した楽曲になったという。本楽曲は、ドラマの放送に合わせて4月9日より各種音楽配信サイトにて配信される。なおmajikoは、同クールでTVアニメ『メイドさんは食べるだけ』の