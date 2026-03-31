田中麗奈が主演を務め、森崎ウィンが共演する映画『黄金泥棒』より、ゴージャスできらびやかな新規場面写真6点が解禁された。【写真】使用された金の総額は数百億円！『黄金泥棒』場面写真萱野孝幸が監督を務める本作は、実話から着想を得て執筆された完全オリジナル作品。人生に退屈していた主婦が“金（きん）”に魅せられ“100億円の秀吉の金（きん）茶碗”を盗み出すクライム・コメディーだ。物語は、平凡で味気ない日常