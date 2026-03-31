BABYMETALが、＜BABYMETAL WORLD TOUR 2026 IN JAPAN＞を3月30日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催した。前日には自身初となるレギュラーラジオ番組「BABYMETALのメタラジ！」のイベント「TOKYO FM 55th Anniversary BABYMETALのメタラジ！ FES」に出演したBABYMETAL。新しい学校のリーダーズ、マキシマム ザ ホルモンと共に熱い鋼鉄イベントを行なったばかりだったが、こちらの公演も久しぶりの日本でのライブハウス公演というこ