なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、コワモテ関西弁男子・山口くん（高橋恭平）の鋭い眼光から“はにかみ笑顔”まで最強ギャップを凝縮した姿や、ヒロイン・皐（高橋ひかる※「高」は「はしごだか」が正式表記）、恋のライバル・石崎（岩瀬洋志）と織りなす恋のトライアングルに期待が高まる新場面写真6点が一挙解禁された。【写真】予測不能な恋のトライアングル…開幕！『山口くんはワルくない