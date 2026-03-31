AKB48/SKE48卒業後、9年ぶりに写真集を発売する木粼ゆりあの3rd写真集「アップデート中」（扶桑社刊）より、先行カット第2弾が公開された。 2009年にアイドルグループ・SKE48に加入し、その後2014年にAKB48へ移籍、卒業後は舞台を中心に俳優活動を続けている木粼ゆりあ。 本作は2026年2月11日（水・祝）に30歳の誕生日を迎えた彼女のアニバーサリー写真集として企画。俳優として、一人の女性として新たな