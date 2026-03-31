斉藤和義が、2026年秋から冬にかけて全国ツアー＜KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2026＞の開催を発表した。さらに、新たなアーティストビジュアルも公開された。このツアーは、9月18日の千葉・市川市文化会館を皮切りに、12月22日の愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールでファイナルを迎える。約3カ月にわたり全国28都市・全32公演を巡る大規模なツアーとなり、全公演バンドスタイルで実施される予定だという。東京・SG