アニメ映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』が7月24日に公開されることが決定。日本語吹替版ティザー予告とポスタービジュアルが解禁された。【動画】『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』日本語吹替版ティザー予告恐竜との大冒険！本作は“パウパト”の愛称で人気のアニメシリーズ『パウ・パトロール』の劇場版最新作。劇場版第1弾である 2021年に公開された『パウ・パトロール ザ・ムービー』での国内の