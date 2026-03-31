西武は３１日、この日ベルーナドームで開催されるオリックスとのホーム開幕戦から、中村剛也内野手と栗山巧外野手の初の合同プロデュースグルメ「中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー」と、長谷川信哉外野手がプロデュースした「長谷川信哉の昆布と６種の節（ぶし）を使った京風肉うどん」を販売すると発表した。「中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー」は、２人がテレビを見ていた際、マッシュルームを使ったハンバーガーの映像を見て