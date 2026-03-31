Ｚ世代向けの企画・エモマーケティングを行う「僕と私と株式会社」は、２０２６年卒の新社会人および２０２５年卒の社会人、計４７９人を対象に「新生活」に関する実態調査を実施し、３１日に発表した。新社会人として受け取る「初任給」の使い道について、もっとも多かったのは「自分へのご褒美（ファッション・家電・美容など）（４３・６％）」で、４割以上の回答を占める結果に。２位は「貯金（将来への備え）（３３・８％