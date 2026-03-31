女優でタレントの岡田結実が３１日、都内で行われた発見型アプリストア「あっぷアリーナ！」の発表会に出席した。ユーザーの趣向に合わせてゲームアプリを提供してくれるプラットフォームサービス「あっぷアリーナ！」のイベント。２月に第１子出産を発表した岡田は、サービスの紹介を受けると「ゲームは（子どもの）知育にもつながるので、この機会をいただけて良かった。帰って夫とやってみたいなと思います」と意欲を見せた