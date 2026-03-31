アニメキャラなどの膝や足もとに届きそうな超ロングヘアに憧れたことのある方は一定数いるのではないだろうか？ 【写真】寝る時は大変そうですね 今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな超ロングヘアを実現してしまった＠.comさん（@kuse_d0tt0k0mu）。 太陽の光を浴びて濡羽色に輝く長い髪… 「リアルだとこんな感じ」と自身の姿を紹介したところSNSユーザー達からは 「肩らへんですでにパサついてジゲジ