お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤(53)が28日、自身のインスタグラムを更新し、相方・小沢一敬(52)との2ショットを公開した。 【写真】やっぱりコンビがいい井戸田潤の隣でおどける小沢一敬 「新人ラママコント大会ありがとうございました漫才やっぱりいいね。」とコメント。井戸田はサムズアップ、小沢は少しおどけた雰囲気で敬礼のようなポーズを見せている。 2人は27日に東京・渋谷のライブ