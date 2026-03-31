「ももちかえり（お持ち帰り）袋」提供：岡山市 美しく快適なまちづくりとごみ減量化を目的に、岡山市が持ち帰り用のごみ袋「ももちかえり袋」を5万枚作成しました。4月1日から「岡山さくらカーニバル」など市内で開催されるイベントなどで無料配布します。 「ももちかえり袋」には岡山の特産・桃がデザインされ、ごみを入れて持ち手を結ぶと、愛らしい桃の袋になります。 岡山市では「ももちかえり袋」を配布し