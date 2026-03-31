記事ポイントMUUN Seoul原宿本店が焼きたてパン主軸のベーカリー専門店にリニューアル看板の塩パンは北海道産よつ葉発酵バターとフランス・ゲランド産の塩を使用もちパン・ベーグルなど多彩なラインナップが280円から揃う SNSで話題の韓国カフェ「MUUN Seoul」原宿本店が、焼きたてパンを主軸とするベーカリー専門店としてリニューアルオープンしています。看板メニューは、北海道産よつ葉の発酵バターとフランス・ゲランド産