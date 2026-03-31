27日の香港サウスチャイナモーニングポスト（SCMP）によると、中国湖北省のチェン・チンさん（25）はSNSにニンジンをかじって制作した彫刻作品を映像を載せ、120万人のフォロワーを集めるなど注目を集めている。チェンさんは動物や漫画のキャラクターから万里の長城、黄鶴楼など複雑で大きな彫刻まですべてニンジンを使って彫刻するが、使用道具は彼女の歯だ。チェンさんは映像を通じて、自分の歯を使ってニンジンを少しずつ削りな