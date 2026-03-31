記事ポイント相続診断士2名が常駐し、生前の相続対策から問題整理まで専門サポート一宮市役所そばの地域密着型で、定期セミナーも開催笑顔の相続を目指す丁寧なヒアリング体制が特徴 じぶん不動産は、2026年2月に「いちのみや不動産相続相談室」サイトを公開しました。相続診断士が2名常駐しており、不動産の売却や相続に関する悩みを専門的にサポートします。一宮市役所からすぐそばの地域密着型体制で、生前対策から笑顔の