浜岡原発の再稼働をめぐるデータ不正問題で、中部電力は3月31日、原子力規制委員会に社内調査の報告書を提出しました。浜岡原発を巡る国の再稼働審査で、中部電力が耐震設計の目安となる最大規模の地震の揺れを意図的に小さく見せていた疑いがあり、原子力規制委員会は不正が起きた原因などを報告するよう求めていました。報告の期限は31日までとしていて、中部電力は社内調査の報告書を規制委に提出しました。ただ