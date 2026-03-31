レンタルビデオ店に連続して侵入しスマートフォンなどを盗んだとして男女4人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された三浦祐太容疑者や石川和泉容疑者ら4人は去年11月18日の未明、埼玉県鶴ヶ島市と群馬県伊勢崎市のレンタルビデオ店に連続して侵入し、スマートフォン19台やゲーム機7台など合わせておよそ268万円相当を盗んだ疑いがもたれています。4人の認否は明らかにされていませんが、4人に面識はなく、一部は「SNSで高