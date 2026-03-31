俳優の速水もこみちさん（41）が、3月31日をもって所属事務所を退所することを自身のSNSで発表しました。速水さんは、自身のインスタグラムに直筆の文書を掲載し「私、速水もこみちは2026年3月31日をもちまして、所属事務所を退所いたします。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と報告しました。続けて、「10代後半で芸能界に入り、経験もなく右も左も分からなかった自分に関係者の皆さま、そしてファ