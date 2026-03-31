Ｈｏｎｄａ陸上競技部は３１日、川越市の東洋大川越キャンパスで４月から新加入する男子１００メートルの柳田大輝の取材会を行った。柳田は、昨年７月に一般女性と結婚していたことを明かし、「どんなときもそばで支えてくれる」と照れくさそうに話した。お相手は広島県出身で、２歳年上。出会いについても触れ、「大学は違うんですけど。向こうも陸上に関わっている人だったので、２０２３年の日本選手権で向こうから声をかけ