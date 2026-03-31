気象台は、午後0時25分に、大雨警報（土砂災害）を掛川市、袋井市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】静岡県・掛川市、袋井市に発表 31日12:25時点西部では、31日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富士宮市□なだれ注意報2日にかけて注意■富士市□なだれ注意報2日にかけて注意■掛川市□大雨警報【発表】・土砂災害31日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大