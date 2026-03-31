ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が31日までに、自身のXを更新。「娘が何かを紙に書いていた」と書き出し、長女が手書きした“ある歌詞”を紹介した。【写真】「さすがDAIGOさんの娘ちゃん」「すごい！」長女が手書きした玉置浩二の楽曲「ファンファーレ」の歌詞長女が書いていたのは玉置浩二の楽曲「ファンファーレ」の歌詞で、DAIGOは「字のタッチも名言風」とスケッチブックの写真を披露した。同曲は2025年10月期放