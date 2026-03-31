今月16日、沖縄県名護市の辺野古沖で、同志社国際高校の生徒らが乗る船2隻が転覆し、女子生徒（17）と船長（71）の2人が死亡しました。事故を受けて高校を運営する学校法人同志社は、今月28日付けで第三者による調査委員会を設置したと発表しました。修学旅行の実施プロセスにおける事実関係の解明や原因の分析、再発防止策の提言を得ることを目的としていて、結果は取りまとめ次第、速やかに発表するとしています。