中部電力豊田哲也 原子力本部長「ご報告申し上げます。よろしくお願いします」浜岡原子力発電所の再稼働審査をめぐり、耐震設計のデータを不正に操作し、意図的に地震の揺れを小さく見せていた疑いがある問題で、中部電力は、社内調査に基づく報告書を期限日のきょう、原子力規制委員会に提出しました。中部電力の林欣吾社長らが午後、会見を開き、報告書の内容を説明します。