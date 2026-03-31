記者会見する国民民主党の玉木代表＝31日午前、国会国民民主党の玉木雄一郎代表は31日の記者会見で、皇族数確保策を巡り、政府の有識者会議が答申した主要2案のうち、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案を速やかに実現するよう求めた。女性皇族の年齢を踏まえ「時間的制約がある。集中して議論していくべきだ」と述べた。4月15日に開く方向で調整されている衆参両院の全党派が参加する全体会議では、答申案に賛同した従