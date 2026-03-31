タレントの鈴木奈々（37）が31日、自身のインスタグラムを更新。人気お笑い芸人らと食事したことを伝えた。鈴木は「昨日は、川村エミコさんと錦笑亭満堂さんと火鍋を食べに行きました」と書き出し、3ショットをアップ。「居心地の良いメンバーです！本当に心から大好きです！」と伝えた。そして「お二人とも性格が良くてめちゃめちゃ優しいです！あと、めちゃめちゃ面白いです」と告白。プライベートでの写真では恒例となっ