「ドジャース−ガーディアンズ」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は１点を追う三回の第２打席で中飛に倒れた。フルカウントから二塁走者のロハスがけん制タッチアウトになる痛恨のミスも発生し、ドジャースは無得点に終わった。先頭のロハスが一塁線を破る二塁打でチャンスメーク。続くラッシングの送りバントは小フライとなり、投手と三塁手が捕球できず内野安打となった。ラミレスが足首を痛めたとみられ