【大人の装備、春の新定番】季節も移ろい、アパレルアイテムも続々と春物や新作が登場中。そのなかでも、今回はスタイリストやアパレル業界のモノ通たちとともに、抑えておきたい必修トレンドをリサーチ。厳選した注目の新作とともに紹介。新しい環境や新しい生活にふさわしい“オトナの服装指南”となればこれ幸い！＊＊＊スニーカーなどに使われるソールと、ローファーデザインのアッパーを組み合わせた「スニーカーロー