『風、薫る』（NHK総合）第2話では、りん（見上愛）の住む村にコレラが広がる。 参考：『風、薫る』第3話、疎外された虎太郎（小林虎之介）をりん（見上愛）が励まそうとする 作中で「コロリ」と呼ばれるコレラは隣町で感染者が出て、一ノ瀬家でもそのことが話題になる。第2話後半では、りんの住む那須の村で病人が発生。しかも感染したのは、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）の母・栄（岩瀬顕子）だった。 コレラが蔓延す