全日本空輸（ANA）は、東京/羽田〜札幌/千歳・沖縄/那覇線でゴールデンウィークに臨時便を設定する。運航便数は、東京/羽田〜沖縄/那覇線が2便、東京/羽田〜札幌/千歳線が1便の計3便。機材はボーイング737-800型機を使用する。すでに航空券の販売を開始している。■ダイヤANA1401東京/羽田（07：35）〜札幌/千歳（09：05）／4月29日ANA1423東京/羽田（12：20）〜沖縄/那覇（15：05）／5月3日ANA1424沖縄/那覇（15：45）〜東