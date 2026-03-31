ZIPAIR Tokyoは、次世代機内ストリーミングプラットフォームにAxinomの「Axinom Stream」を採用した。デジタル著作権管理（DRM）で保護されたハリウッドコンテンツを、乗客の個人用デバイスに配信できる。API駆動型で、既存の乗客向けポータルサイトとシームレスに統合ができる。「Axinom Stream」は、スターリンク経由でのクラウドストリーミングと機内ストリーミングに対応し、クラウドストリーミングでは低軌道衛星を用いた低遅