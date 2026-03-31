キャセイパシフィック航空は、欧州路線の需要増加に対応し、香港〜パリ・チューリッヒ線で臨時便を設定した。香港〜パリ/シャルル・ド・ゴール線は4月7日・14日・21日、香港〜チューリッヒ線は4月3日・10日・17日にそれぞれ運航する。機材はエアバスA350型機を使用する。この他に、香港〜ロンドン/ヒースロー線の一部便では機材を大型化している。■ダイヤCX2261香港（01：10）〜パリ/シャルル・ド・ゴール（09：00）／4月7日・1