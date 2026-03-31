マンチェスター・シティに所属するポルトガル代表MFベルナルド・シウバは、今シーズン限りで退団する可能性が高いようだ。30日、移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。現在31歳のB・シウバはベンフィカの下部組織で育ち、モナコを経て2017年7月にマンチェスター・シティへ移籍した。イングランドの地ですぐさまスタメンの座を確保した同選手は、これまで公式戦通算449試合に出場し、76ゴール77アシストを