ガーナサッカー協会（GFA）は３月31日、オットー・アッド監督との契約を即時解除したと発表した。ガーナ代表はアフリカ予選を突破し、北中米ワールドカップの出場を決めた。だが、その後の国際親善試合では成績が振るわず。昨年11月の日本戦を０−２で落とすと、続く韓国戦も０−１で敗戦。さらに、今月にオーストリア代表とドイツ代表と戦い、それぞれ１−５、１−２で敗れ、４連敗となっていた。 GFAは公式サイトを通