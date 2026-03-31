YouTuberのふくれなさんは3月30日、自身のInstagramを更新。YouTuberの夫・がーどまんさんが起こした不倫騒動の最中であるため「無理しないでね！」「ずーっと味方だよ」といった声が寄せられています。【写真】ふくれな、夫の不倫騒動中にインスタ更新「繰り返されそうで心配」ふくれなさんは「くるみちゃんヘア」とつづり、5枚の写真を投稿。自身がプロデュースするコスメブランド「CipiCipi（シピシピ）」の商品を紹介しました