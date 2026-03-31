庄原市東城町にあるフクジュソウの自生地では、春を告げる黄色い花が見頃を迎えています。中国山地に春を告げるミチノクフクジュソウ。東城町為重地区の自生地で見頃を迎えています。ミチノクフクジュソウは県の準絶滅危惧種に指定されていて、地元では下草を刈るなどして保護しています。■訪れた人「黄色が鮮やかできれいですよね。」「（花を見たら）勇気づけられるというか力をもらいます。」■久代自治振興区為重支部小田万