4月27日からニューヨークで始まるNPT再検討会議に合わせ、広島から現地に向かうメンバーが意気込みを語りました。30日会見を開いたのは、NPT（核拡散防止条約）再検討会議に合わせて派遣される、高校生平和大使や県原水禁のメンバーらです。4月25日に出発し、現地で会議を傍聴するほか、核兵器廃絶を訴えるパレードにも参加する予定です。■高校生平和大使（被爆四世）寺本凛香さん「曽祖母の被爆体