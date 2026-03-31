有原は7失点と打ち込まれた（C）産経新聞社注目された開幕カード、昨年パ・リーグ覇者、日本一に輝いたソフトバンクとシーズン2位の日本ハムとの対決。戦前から話題を集めていたが、結果としては日本ハムが3連敗となった。打線はホームランも飛び出すなどしっかり点も奪う中、ソフトバンクに競り負ける形に。背景に何があったのか、球界OBから考察の声が上がっている。【分かれた明暗】広島/ヤクルト/ソフトバンクが開幕3連勝!