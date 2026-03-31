All About ニュース編集部は3月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「4月公開の映画」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「劇場に見に行きたい『4月公開の海外映画』」ランキングを紹介します。【9位までのランキング結果を見る】3位：『俺たちのアナコンダ』／20票3位には、『俺たちのアナコンダ』がランクインしました。同作は、1997年公開の映画『アナコンダ』のリメイクに挑む映画オタクの中年コ