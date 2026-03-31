リーチゼムが運営する占いサイトのziredは、「2026年4月運勢ランキング」を発表した。2026年4月運勢ランキング○12位「天秤座」12位は天秤座前半と後半でムードが大きく変わります。前半は、見極めの時期。人間・恋愛関係・家にあるモノ、すべて「今のあなたに必要かどうか？」見極めたい時期です。必要のないものは売る等して処分し、必要のない関係からは、距離を置きましょう。また仕事面や勉強面では「喜んで協力してくれる人