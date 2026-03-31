郵便局アプリイメージ郵便局アプリは、郵便局のサービスを“いつでも・どこでも”利用できるよう開発した、日本郵政グループのアプリ。「リアル」と「デジタル」をシームレスにつなぎ、幅広い世代・地域の消費者にとって簡単で、分かりやすく、手軽に利用できるアプリとなるよう開発。そして、郵便局アプリは今年3月（提供開始から2年半）に1000万ダウンロードを突破した。2023年10月のリリース以来、郵便局の消費者の利用頻度が特