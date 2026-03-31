ファミリーマートは3月31日、「毎週火・金 カッキーン! 生活応援割」を全国のファミリーマートで開始した。毎週火・金 カッキーン！生活応援割日々の食卓に並ぶ生たまご・ハム・納豆などの商品・冷凍食品を対象に、2026年3月31日から2027年2月26日までの期間、定期的なセールを実施する。これまで金曜日限定で実施していた「おトクな曜日」を拡充し、新たに火曜日を追加。毎週火曜日は生たまご・ハム・納豆などを中心に、日常生活